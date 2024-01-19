«Каролина» забрала вратаря Мартина с драфта отказов

Канадский вратарь Спенсер Мартин перешел в «Каролину» из «Коламбуса».

Как сообщает пресс-служба «Харрикейнз», клуб забрал 28-летнего голкипера с драфта отказов, куда его поместили «Блю Джекетс».

В нынешнем сезоне Мартин сыграл 13 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, пропуская в среднем 3,65 шайбы и отражая 88,7 процента бросков. Всего в лиге он провел 51 матч за «Коламбус», «Ванкувер» и «Колорадо».