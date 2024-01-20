Костин забросил 3-ю шайбу в сезоне НХЛ

«Детройт» открыла счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины».

На 3-й минуте встречи шайбу забросил российский форвард Клим Костин. Для него эта третья заброшенная шайба в этом сезоне.