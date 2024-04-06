«Вашингтон» проиграл «Каролине». Овечкин оформил дубль

«Каролина» на своем льду переиграла «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2. «Кэпиталз» потерпели пятое поражение подряд.

Российский нападающий гостей Александр Овечкин забросил две шайбы. Теперь у него в этом сезоне 62 (29+33) очка. Он продолжает погоню за рекордом Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в НХЛ — 851 и 894 гола соответственно.

У «Харрикейнз» российский нападающий Евгений Кузнецов отметился голевой передачей, а голкипер Петр Кочетков отразил 14 из 16 бросков.

«Каролина» набрала 103 очка и идет на 3-м месте в Восточной конференции. «Вашингтон» занимает 10-ю строчку — 82 очка.