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Сегодня, 04:42

«Вашингтон» проиграл «Каролине». Овечкин оформил дубль

Евгений Козинов
Корреспондент
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Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports

«Каролина» на своем льду переиграла «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2. «Кэпиталз» потерпели пятое поражение подряд.

Российский нападающий гостей Александр Овечкин забросил две шайбы. Теперь у него в этом сезоне 62 (29+33) очка. Он продолжает погоню за рекордом Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в НХЛ — 851 и 894 гола соответственно.

У «Харрикейнз» российский нападающий Евгений Кузнецов отметился голевой передачей, а голкипер Петр Кочетков отразил 14 из 16 бросков.

«Каролина» набрала 103 очка и идет на 3-м месте в Восточной конференции. «Вашингтон» занимает 10-ю строчку — 82 очка.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
Александр Овечкин
Евгений Кузнецов (хоккей)
Петр Кочетков
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Каролина Харрикейнз
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«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 76 51 25 106
2 Каролина 76 47 29 101
3 Айлендерс 76 34 42 83
4 Филадельфия 76 36 40 83
5 Вашингтон 75 36 39 82
6 Питтсбург 76 35 41 81
7 Нью-Джерси 76 36 40 76
8 Коламбус 76 25 51 62
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 77 45 32 105
2 Флорида 77 48 29 101
3 Торонто 75 43 32 95
4 Тампа-Бэй 76 43 33 93
5 Детройт 75 37 38 82
6 Баффало 76 36 40 77
7 Оттава 75 33 42 70
8 Монреаль 75 29 46 70
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 76 48 28 105
2 Колорадо 76 48 28 102
3 Виннипег 76 46 30 98
4 Нэшвилл 76 44 32 92
5 Сент-Луис 76 40 36 84
6 Миннесота 75 36 39 82
7 Аризона 75 31 44 67
8 Чикаго 75 22 53 49
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 76 47 29 102
2 Эдмонтон 74 45 29 95
3 Вегас 75 42 33 92
4 Лос-Анджелес 76 40 36 91
5 Сиэтл 75 31 44 75
6 Калгари 75 34 41 73
7 Анахайм 76 25 51 54
8 Сан-Хосе 75 17 58 42
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Баффало – Филадельфия
 - : -
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Каролина – Вашингтон
 - : -
6.04 02:00
Детройт – Рейнджерс
- : -
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Эдмонтон – Колорадо
 - : -
6.04 05:00
Аризона – Вегас
 - : -
6.04 05:00
Анахайм – Сиэтл
 - : -
6.04 20:00
Питтсбург – Тампа-Бэй
 - : -
6.04 22:30
Чикаго – Даллас
 - : -
6.04 22:30
Бостон – Флорида
 - : -
6.04 23:00
Миннесота – Виннипег
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Вратари (КН)
И О
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 75 133
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 76 130
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 72 126
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 74 63
Зак Хаймэн

Зак Хаймэн

Эдмонтон

 73 54
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 77 53
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Ярослав Аскаров

Ярослав Аскаров

Нэшвилл

 2 1.41
Артур Силов

Артур Силов

Ванкувер

 2 1.5
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