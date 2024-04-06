«Вашингтон» проиграл «Каролине». Овечкин оформил дубль
«Каролина» на своем льду переиграла «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2. «Кэпиталз» потерпели пятое поражение подряд.
Российский нападающий гостей Александр Овечкин забросил две шайбы. Теперь у него в этом сезоне 62 (29+33) очка. Он продолжает погоню за рекордом Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в НХЛ — 851 и 894 гола соответственно.
У «Харрикейнз» российский нападающий Евгений Кузнецов отметился голевой передачей, а голкипер Петр Кочетков отразил 14 из 16 бросков.
«Каролина» набрала 103 очка и идет на 3-м месте в Восточной конференции. «Вашингтон» занимает 10-ю строчку — 82 очка.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|76
|51
|25
|106
|2
|Каролина
|76
|47
|29
|101
|3
|Айлендерс
|76
|34
|42
|83
|4
|Филадельфия
|76
|36
|40
|83
|5
|Вашингтон
|75
|36
|39
|82
|6
|Питтсбург
|76
|35
|41
|81
|7
|Нью-Джерси
|76
|36
|40
|76
|8
|Коламбус
|76
|25
|51
|62
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|77
|45
|32
|105
|2
|Флорида
|77
|48
|29
|101
|3
|Торонто
|75
|43
|32
|95
|4
|Тампа-Бэй
|76
|43
|33
|93
|5
|Детройт
|75
|37
|38
|82
|6
|Баффало
|76
|36
|40
|77
|7
|Оттава
|75
|33
|42
|70
|8
|Монреаль
|75
|29
|46
|70
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|76
|48
|28
|105
|2
|Колорадо
|76
|48
|28
|102
|3
|Виннипег
|76
|46
|30
|98
|4
|Нэшвилл
|76
|44
|32
|92
|5
|Сент-Луис
|76
|40
|36
|84
|6
|Миннесота
|75
|36
|39
|82
|7
|Аризона
|75
|31
|44
|67
|8
|Чикаго
|75
|22
|53
|49
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|76
|47
|29
|102
|2
|Эдмонтон
|74
|45
|29
|95
|3
|Вегас
|75
|42
|33
|92
|4
|Лос-Анджелес
|76
|40
|36
|91
|5
|Сиэтл
|75
|31
|44
|75
|6
|Калгари
|75
|34
|41
|73
|7
|Анахайм
|76
|25
|51
|54
|8
|Сан-Хосе
|75
|17
|58
|42
|6.04
|02:00
|
Баффало – Филадельфия
|- : -
|6.04
|02:00
|
Каролина – Вашингтон
|- : -
|6.04
|02:00
|
Детройт – Рейнджерс
|- : -
|6.04
|04:00
|
Эдмонтон – Колорадо
|- : -
|6.04
|05:00
|
Аризона – Вегас
|- : -
|6.04
|05:00
|
Анахайм – Сиэтл
|- : -
|6.04
|20:00
|
Питтсбург – Тампа-Бэй
|- : -
|6.04
|22:30
|
Чикаго – Даллас
|- : -
|6.04
|22:30
|
Бостон – Флорида
|- : -
|6.04
|23:00
|
Миннесота – Виннипег
|- : -
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|75
|133
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|76
|130
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|72
|126
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|74
|63
|
|
Зак Хаймэн
Эдмонтон
|73
|54
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|77
|53
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Артур Силов
Ванкувер
|2
|1.5