«Рейнджерс» на выезде обыграли «Детройт». Панарин набрал одно очко

«Рейнджерс» выиграли у «Детройта» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3.

Российский нападающий гостей Артемий Панарин отметился одной голевой передачей. Теперь у него 111 (45+66) очков. Голкипер Игорь Шестеркин остался в запасе.

«Рейнджерс» с 108 очками лидируют в Восточной конференции. «Детройт» идет на 9-й строчке — 82 очка.