«Даллас» выиграл у «Баффало»

«Даллас» на выезде обыграл «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1. «Старз» одержали четвертую победу подряд.

«Даллас» с 68 очками занимает 3-е место в Западной конференции. «Баффало» идет на 14-й строчке в Восточной конференции — 48 очков.