«Каролина» выиграла у «Тампы» в предсезонном матче НХЛ. Кочетков сделал голевую передачу

Состоялись еще три предсезонных матча в НХЛ. «Баффало» выиграл у «Бостона» (4:1). В голевой атаке «Брюинз» поучаствовал 22-летний российский нападающий Георгий Меркулов, который отметился результативной передачей.

«Детройт» переиграл «Питтсбург» (4:3). Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин участия во встрече не принимал.

«Каролина» одержала победу над «Тампой» (5:2). Российский вратарь «Харрикейнз» Петр Кочетков вышел на лед в середине второго периода, за 27 минут 42 секунды он отразил 13 из 14 бросков по своим воротам и отметился голевой передачей. Защитник Дмитрий Орлов результативными действиями не отметился.