Дадонов забросил шайбу в предсезонном матче с «Миннесотой»

«Даллас» упрочил преимущество в предсезонном матче против «Миннесоты». После двух периодов счет 3:1.

На 14-й минуте второго периода голом отметился российский нападающий Евгений Дадонов. Это его первая шайба в этой предсезонке.

Сезон-2023/24 в НХЛ стартует 11 октября. В своем первом матче регулярного чемпионата «Даллас» встретится с «Сент-Луисом» (13 октября), а «Миннесота» — с «Флоридой» (13 октября).