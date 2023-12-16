«Каролина» поместила вратаря Раанту на драфт отказов

«Каролина» выставила на драфт отказов финского вратаря Анти Раант после поражения в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвиллом» (5:6 ОТ).

34-летний голкипер в игре с «Предаторз» отразил 24 броска из 30.

Раант играет за «Каролину» с 2021 года. Его контракт с кэпхитом 1,5 миллиона долларов рассчитан до конца сезона-2023/24.

В текущем сезоне Раанта сыграл за «Харрикейнз» 14 матчей, отражая в среднем 85,4 процента бросков и пропуская 3,61 шайбы.