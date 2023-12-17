«Миннесота» по буллитам обыграла «Ванкувер», Капризов не реализовал бросок

«Миннесота» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома в серии буллитов обыграла «Ванкувер» со счетом 2:1.

В составе «Уайлд» отличились Фредерик Годро, у «Кэнакс» шайбу забросил Тедди Блюгерс. Победный буллит реализовал Матс Цуккарелло, Кирилл Капризов не смог забить свой бросок.

После этого матча «Миннесота» с 27 очками занимает 11-е место в Восточной конференции, «Ванкувер» с 42 очками — на второй строчке.