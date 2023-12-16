В ночь с 16 на 17 декабря состоятся 13 матчей регулярного чемпионата НХЛ. В этот день в том числе пройдут игры «Бостон» — «Рейнджерс», «Торонто» — «Питтсбург», «Коламбус» — «Нью-Джерси», «Нэшвилл» — «Вашингтон», «Калгари» — «Тампа-Бэй», «Эдмонтон» — «Флорида».

В России матчи НХЛ официально не транслируются. Бесплатно в прямом эфире игры можно смотреть в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах.

Публикуем расписание трансляций ряда матчей игрового дня. Плееры будут доступны на этой странице.

Расписание и трансляции игр НХЛ 17 декабря

3.00. «Бостон» — «Рейнджерс»

3.00. «Торонто» — «Питтсбург»

3.00. «Коламбус» — «Нью-Джерси»

4.00. «Нэшвилл» — «Вашингтон»

6.00. «Калгари» — «Тампа-Бэй»

6.00. «Эдмонтон» — «Флорида»

Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги стартовал 11 октября 2023 года и завершится 19 апреля 2024-го матчем «Лос-Анджелес» — «Чикаго». За полгода каждая команда проведет 82 матча в регулярном чемпионате (по половине дома и на выезде). После начнется стадия плей-офф.

Турнирная таблица НХЛ в актуальном виде доступна на сайте «СЭ».

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