«Каролина» на своем льду сыграет с «Питтсбургом» в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь на 19 ноября. Игра пройдет на «PNC-арене» в Роли, штат Северная Каролина (США) и начнется в 3.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Каролина» — «Питтсбург» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции нет. Видеотрансляцию бесплатно в прямом эфире можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте».

«Харрикейнз» набрали 18 очков и занимают 7-е место в Восточной конференции. «Пингвинз» с 16 баллами располагаются на 11-й строчке в Восточной конференции.

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