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Сегодня, 23:00

«Каролина» — «Питтсбург»: смотреть трансляцию матча НХЛ в прямом эфире (видео)

«Каролина» сыграет с «Питтсбургом» в регулярном чемпионате НХЛ 19 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Евгений Малкин (ХК «Питтсбург Пингвинз»).
Фото AFP

«Каролина» на своем льду сыграет с «Питтсбургом» в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь на 19 ноября. Игра пройдет на «PNC-арене» в Роли, штат Северная Каролина (США) и начнется в 3.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Каролина» — «Питтсбург» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции нет. Видеотрансляцию бесплатно в прямом эфире можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте».

«Харрикейнз» набрали 18 очков и занимают 7-е место в Восточной конференции. «Пингвинз» с 16 баллами располагаются на 11-й строчке в Восточной конференции.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте

Хоккей
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Питтсбург Пингвинз
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 14 11 3 23
2 Вашингтон 14 8 6 18
3 Каролина 16 9 7 18
4 Нью-Джерси 15 8 7 17
5 Филадельфия 16 8 8 17
6 Питтсбург 15 8 7 16
7 Айлендерс 16 5 11 15
8 Коламбус 17 4 13 12
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 15 12 3 26
2 Флорида 17 11 6 23
3 Торонто 16 9 7 20
4 Детройт 17 8 9 19
5 Тампа-Бэй 17 7 10 18
6 Оттава 15 8 7 16
7 Монреаль 17 7 10 16
8 Баффало 17 7 10 15
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 15 11 4 23
2 Колорадо 15 10 5 20
3 Виннипег 16 9 7 20
4 Аризона 16 8 8 18
5 Сент-Луис 15 8 7 17
6 Миннесота 16 5 11 13
7 Чикаго 14 5 9 10
8 Нэшвилл 15 5 10 10
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 17 13 4 27
2 Ванкувер 17 12 5 25
3 Лос-Анджелес 15 9 6 21
4 Анахайм 17 9 8 18
5 Сиэтл 18 6 12 16
6 Калгари 16 6 10 14
7 Эдмонтон 15 5 10 11
8 Сан-Хосе 17 3 14 7
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23.11
24.11
18.11 04:00
Виннипег – Баффало
 3 : 2
18.11 06:00
Анахайм – Флорида
 1 : 2
18.11 19:00
Оттава – Миннесота
 2 : 1 Б
18.11 21:00
Филадельфия – Вегас
 - : -
18.11 22:00
Нэшвилл – Чикаго
 - : -
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Бомбардиры
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Вратари (КН)
И О
Джей Ти Миллер

Джей Ти Миллер

Ванкувер

 17 27
Элиас Петтерссон

Элиас Петтерссон

Ванкувер

 17 27
Куинн Хьюз

Куинн Хьюз

Ванкувер

 17 27
И Г
Брок Босер

Брок Босер

Ванкувер

 17 13
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 17 13
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 16 13
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Джереми Суэймен

Джереми Суэймен

Бостон

 7 1.69
Чарли Линдгрен

Чарли Линдгрен

Вашингтон

 4 1.76

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