«Нью-Джерси» на своем льду примет «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь на 19 ноября. Игра пройдет на «Пруденшал-центр» в Ньюарке, штат Нью-Джерси (США) и начнется в 3.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Нью-Джерси» — «Рейнджерс» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции не будет. Видеотрансляцию бесплатно в прямом эфире можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте».

«Девилз» набрали 17 очков и занимают 9-е место в Восточной конференции. «Нью-Йорк» с 23 баллами располагается на 2-й строчке в Восточной конференции.

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