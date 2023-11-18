«Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: смотреть трансляцию матча НХЛ в прямом эфире (видео)
«Нью-Джерси» на своем льду примет «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь на 19 ноября. Игра пройдет на «Пруденшал-центр» в Ньюарке, штат Нью-Джерси (США) и начнется в 3.00 по московскому времени.
Следить за ключевыми событиями противостояния «Нью-Джерси» — «Рейнджерс» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции не будет. Видеотрансляцию бесплатно в прямом эфире можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте».
«Девилз» набрали 17 очков и занимают 9-е место в Восточной конференции. «Нью-Йорк» с 23 баллами располагается на 2-й строчке в Восточной конференции.
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|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|14
|11
|3
|23
|2
|Филадельфия
|17
|9
|8
|19
|3
|Вашингтон
|14
|8
|6
|18
|4
|Каролина
|16
|9
|7
|18
|5
|Нью-Джерси
|15
|8
|7
|17
|6
|Питтсбург
|15
|8
|7
|16
|7
|Айлендерс
|16
|5
|11
|15
|8
|Коламбус
|17
|4
|13
|12
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|15
|12
|3
|26
|2
|Флорида
|17
|11
|6
|23
|3
|Торонто
|16
|9
|7
|20
|4
|Детройт
|17
|8
|9
|19
|5
|Тампа-Бэй
|17
|7
|10
|18
|6
|Оттава
|15
|8
|7
|16
|7
|Монреаль
|17
|7
|10
|16
|8
|Баффало
|17
|7
|10
|15
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|15
|11
|4
|23
|2
|Колорадо
|15
|10
|5
|20
|3
|Виннипег
|16
|9
|7
|20
|4
|Аризона
|16
|8
|8
|18
|5
|Сент-Луис
|15
|8
|7
|17
|6
|Миннесота
|16
|5
|11
|13
|7
|Чикаго
|14
|5
|9
|10
|8
|Нэшвилл
|15
|5
|10
|10
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|18
|13
|5
|28
|2
|Ванкувер
|17
|12
|5
|25
|3
|Лос-Анджелес
|15
|9
|6
|21
|4
|Анахайм
|17
|9
|8
|18
|5
|Сиэтл
|18
|6
|12
|16
|6
|Калгари
|16
|6
|10
|14
|7
|Эдмонтон
|15
|5
|10
|11
|8
|Сан-Хосе
|17
|3
|14
|7
|19.11
|00:00
|
Тампа-Бэй – Эдмонтон
|- : -
|19.11
|03:00
|
Каролина – Питтсбург
|- : -
|19.11
|03:00
|
Нью-Джерси – Рейнджерс
|- : -
|19.11
|03:00
|
Виннипег – Аризона
|- : -
|19.11
|03:00
|
Калгари – Айлендерс
|- : -
|19.11
|03:00
|
Бостон – Монреаль
|- : -
|19.11
|03:30
|
Вашингтон – Коламбус
|- : -
|19.11
|05:00
|
Даллас – Колорадо
|- : -
|19.11
|06:00
|
Ванкувер – Сиэтл
|- : -
|19.11
|06:30
|
Лос-Анджелес – Сент-Луис
|- : -
|19.11
|16:00
|
Миннесота – Торонто
|- : -
|И
|О
|
|
Джей Ти Миллер
Ванкувер
|17
|27
|
|
Элиас Петтерссон
Ванкувер
|17
|27
|
|
Куинн Хьюз
Ванкувер
|17
|27
|И
|Г
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|17
|13
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|17
|13
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|16
|13
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|7
|1.69
|
|
Чарли Линдгрен
Вашингтон
|4
|1.76