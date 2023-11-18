«Оттава» по буллитам обыграла «Миннесоту» в НХЛ
«Оттава» одержала победу над «Миннесотой» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1 Б.
Победный буллит реализовал Джош Норрис.
В основное время за «Оттаву» отличился Эрик Браннстрем. Единственную шайбу «Миннесоты» забросил Марко Росси.
«Оттава» (16 очков) после 15 матчей занимает 12-е место в Восточной конференции НХЛ. «Миннесота» (13) идет 12-й на «Западе» после 16 игр.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Оттава» — «Миннесота» — 2:1 Б (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0)
Голы: Росси — 6 (Фэйбер, Зуккарелло), 26:22 — 0:1. Браннстрем — 1 (Форсберг, Хэмоник), 43:22 — 1:1.
Нереализованный буллит: Юханссон (Миннесота), 23:38 (Вратарь).
Победный буллит: Норрис.
Вратари: Форсберг — Густавссон.
Штраф: 13 — 13.
Броски: 31 (10+9+11+1) — 25 (10+7+7+1).
Наши: Зуб (20.39/1/0), Тарасенко (18.55/1/0) — Капризов (21.31/1/+1).
18 ноября. Стокгольм. Avicii Arena. 13213 зрителей.
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|10
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|20
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|7
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|8
|18
|5
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|13
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|10
|Тихоокеанский дивизион
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|В
|П
|О
|1
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|4
|27
|2
|Ванкувер
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|12
|5
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|17
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|8
|18
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|12
|16
|6
|Калгари
|16
|6
|10
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|15
|5
|10
|11
|8
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|3
|14
|7
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|
Виннипег – Баффало
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|18.11
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|
Анахайм – Флорида
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|18.11
|19:00
|
Оттава – Миннесота
|2 : 1 Б
|18.11
|21:00
|
Филадельфия – Вегас
|- : -
|18.11
|22:00
|
Нэшвилл – Чикаго
|- : -
|И
|О
|
|
Джей Ти Миллер
Ванкувер
|17
|27
|
|
Элиас Петтерссон
Ванкувер
|17
|27
|
|
Куинн Хьюз
Ванкувер
|17
|27
|И
|Г
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|17
|13
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|17
|13
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|16
|13
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|7
|1.69
|
|
Чарли Линдгрен
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|4
|1.76