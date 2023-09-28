«Каролина» победила «Флориду», «Монреаль» переиграл «Оттаву»

«Каролина» обыграла «Флориду» в предсезонном матче НХЛ — 4:1. Голами в составе победителей отметились Райан Сузуки, Брейди Скжей, Стефан Ноусен и Майкл Бантинг. Гол престижа на счету Джеральда Мэйхью.

Российский нападающий «Пантерз» Григорий Денисенко не отметился результативными действиями.

В другой встрече «Монреаль» выиграл у «Оттавы» — 4:3. Брендон Жиньяк, Юрай Слафковски, Коул Кофилд и Шон Монахан отметились заброшенными шайбами в составе «Канадиенс». У проигравшей команды голы на счету Доминика Кубалика и Мэттью Джозефа, который оформил дубль.

Российский нападающий «Сенаторз» Егор Соколов очков не набрал.