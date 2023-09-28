«Айлендерс» обыграли «Филадельфию». Сорокин отразил все 12 бросков

«Айлендерс» переиграли «Филадельфию» в предсезонном матче НХЛ — 2:1.

Российский голкипер «островитян» Илья Сорокин отразил 12 из 12 бросков по своим воротам за 30 минут игрового времени. Нападающий Руслан Исхаков результативными действиями не отметился.

В другой встрече «Торонто» выиграл у «Баффало» — 5:2. Российский форвард «Сэйбрз» Александр Кисаков отметился одним броском по воротам соперника.

Сезон-2023/24 в НХЛ стартует 11 октября.