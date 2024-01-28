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Сегодня, 06:50

«Каролина» — «Аризона»: видеообзор матча

Сергей Разин
корреспондент
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«Каролина» дома обыграла «Аризону» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1.

Видео лучших моментов матча опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

Победную шайбу за 36 секунд до конца третьего периода забросил российский защитник хозяев Дмитрий Орлов. Через 13 секунд после этого еще один гол забил нападающий «Харрикейнз» Йеспер Фаст.

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НХЛ
ХК Аризона Койотс
ХК Каролина Харрикейнз
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«Аризона» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 49 30 19 63
2 Каролина 48 28 20 61
3 Филадельфия 50 25 25 56
4 Айлендерс 49 20 29 52
5 Питтсбург 46 22 24 51
6 Нью-Джерси 47 24 23 51
7 Вашингтон 47 22 25 51
8 Коламбус 47 15 32 39
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 49 31 18 71
2 Флорида 49 31 18 66
3 Тампа-Бэй 50 27 23 59
4 Торонто 47 25 22 58
5 Детройт 49 26 23 57
6 Баффало 49 22 27 48
7 Монреаль 49 20 29 48
8 Оттава 45 18 27 38
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 49 32 17 67
2 Даллас 49 30 19 66
3 Виннипег 47 30 17 65
4 Нэшвилл 49 26 23 53
5 Сент-Луис 47 25 22 52
6 Аризона 48 23 25 49
7 Миннесота 48 21 27 47
8 Чикаго 49 14 35 30
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 48 32 16 69
2 Вегас 50 29 21 64
3 Эдмонтон 45 29 16 59
4 Лос-Анджелес 46 22 24 53
5 Сиэтл 48 20 28 50
6 Калгари 48 21 27 47
7 Анахайм 48 16 32 34
8 Сан-Хосе 49 13 36 30
Результаты / календарь
18.01
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31.01
1.02
6.02
28.01 00:00
Эдмонтон – Нэшвилл
 4 : 1
28.01 00:00
Сан-Хосе – Баффало
 2 : 5
28.01 03:00
Тампа-Бэй – Нью-Джерси
 6 : 3
28.01 03:00
Питтсбург – Монреаль
 3 : 2 ОТ
28.01 03:00
Виннипег – Торонто
 2 : 4
28.01 03:00
Каролина – Аризона
 3 : 1
28.01 03:00
Оттава – Рейнджерс
2 : 7
28.01 03:30
Айлендерс – Флорида
 2 : 3 ОТ
28.01 04:00
Детройт – Вегас
 5 : 2
28.01 05:00
Миннесота – Анахайм
 - : -
28.01 06:00
Калгари – Чикаго
 - : -
28.01 06:00
Ванкувер – Коламбус
 - : -
28.01 22:00
Сент-Луис – Лос-Анджелес
 - : -
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Лидеры
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Вратари (КН)
И О
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 49 85
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 49 84
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 49 72
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 46 40
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 49 37
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 49 33
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Ярослав Аскаров

Ярослав Аскаров

Нэшвилл

 2 1.41
Давид Риттих

Давид Риттих

Лос-Анджелес

 9 1.86

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