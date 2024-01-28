«Каролина» — «Аризона»: видеообзор матча

«Каролина» дома обыграла «Аризону» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1.

Видео лучших моментов матча опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

Победную шайбу за 36 секунд до конца третьего периода забросил российский защитник хозяев Дмитрий Орлов. Через 13 секунд после этого еще один гол забил нападающий «Харрикейнз» Йеспер Фаст.

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