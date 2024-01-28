«Каролина» — «Аризона»: видеообзор матча
«Каролина» дома обыграла «Аризону» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1.
Видео лучших моментов матча опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.
Победную шайбу за 36 секунд до конца третьего периода забросил российский защитник хозяев Дмитрий Орлов. Через 13 секунд после этого еще один гол забил нападающий «Харрикейнз» Йеспер Фаст.
НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|49
|30
|19
|63
|2
|Каролина
|48
|28
|20
|61
|3
|Филадельфия
|50
|25
|25
|56
|4
|Айлендерс
|49
|20
|29
|52
|5
|Питтсбург
|46
|22
|24
|51
|6
|Нью-Джерси
|47
|24
|23
|51
|7
|Вашингтон
|47
|22
|25
|51
|8
|Коламбус
|47
|15
|32
|39
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|49
|31
|18
|71
|2
|Флорида
|49
|31
|18
|66
|3
|Тампа-Бэй
|50
|27
|23
|59
|4
|Торонто
|47
|25
|22
|58
|5
|Детройт
|49
|26
|23
|57
|6
|Баффало
|49
|22
|27
|48
|7
|Монреаль
|49
|20
|29
|48
|8
|Оттава
|45
|18
|27
|38
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|49
|32
|17
|67
|2
|Даллас
|49
|30
|19
|66
|3
|Виннипег
|47
|30
|17
|65
|4
|Нэшвилл
|49
|26
|23
|53
|5
|Сент-Луис
|47
|25
|22
|52
|6
|Аризона
|48
|23
|25
|49
|7
|Миннесота
|48
|21
|27
|47
|8
|Чикаго
|49
|14
|35
|30
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|48
|32
|16
|69
|2
|Вегас
|50
|29
|21
|64
|3
|Эдмонтон
|45
|29
|16
|59
|4
|Лос-Анджелес
|46
|22
|24
|53
|5
|Сиэтл
|48
|20
|28
|50
|6
|Калгари
|48
|21
|27
|47
|7
|Анахайм
|48
|16
|32
|34
|8
|Сан-Хосе
|49
|13
|36
|30
Результаты / календарь
18.01
19.01
20.01
21.01
22.01
23.01
24.01
25.01
26.01
27.01
28.01
29.01
30.01
31.01
1.02
6.02
|28.01
|00:00
|
Эдмонтон – Нэшвилл
|4 : 1
|28.01
|00:00
|
Сан-Хосе – Баффало
|2 : 5
|28.01
|03:00
|
Тампа-Бэй – Нью-Джерси
|6 : 3
|28.01
|03:00
|
Питтсбург – Монреаль
|3 : 2 ОТ
|28.01
|03:00
|
Виннипег – Торонто
|2 : 4
|28.01
|03:00
|
Каролина – Аризона
|3 : 1
|28.01
|03:00
|
Оттава – Рейнджерс
|2 : 7
|28.01
|03:30
|
Айлендерс – Флорида
|2 : 3 ОТ
|28.01
|04:00
|
Детройт – Вегас
|5 : 2
|28.01
|05:00
|
Миннесота – Анахайм
|- : -
|28.01
|06:00
|
Калгари – Чикаго
|- : -
|28.01
|06:00
|
Ванкувер – Коламбус
|- : -
|28.01
|22:00
|
Сент-Луис – Лос-Анджелес
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|49
|85
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|49
|84
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|49
|72
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|46
|40
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|49
|37
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|49
|33
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Давид Риттих
Лос-Анджелес
|9
|1.86
Новости