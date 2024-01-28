Абрамов забросил восьмую шайбу в сезоне за фарм-клуб «Сент-Луиса»

«Спрингфилд» в матче регулярного чемпионата АХЛ обыграл «Шарлотт» со счетом 6:1.

Форвард фарм-клуба «Сент-Луиса» Михаил Абрамов отметился заброшенной шайбой, открыв счет в этой встрече.

В текущем сезоне 22-летний россиянин провел 30 матчей в АХЛ, в которых набрал 17 (8+9) очков.