Неучев и Новиков признаны звездами в матче за фарм-клуб «Баффало»

«Рочестер» в матче регулярного чемпионата АХЛ обыграл «Лаваль» со счетом 7:4.

В составе фарм-клуба «Баффало» форвард Виктор Неучев набрал 3 (1+2) очка и был признан второй звездой встречи, защитник Дмитрий Новиков набрал 2 (1+1) очка и стал третьей звездой.

В текущем сезоне 20-летний Неучев провел 29 матчей в АХЛ, в которых набрал 16 (6+10) очков. У 20-летнего Новикова 13 (1+12) очков в 32 матчах.