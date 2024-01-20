Капризов забросил Бобровскому в матче с «Флоридой»

«Миннесота» открыла счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды». Счет после первого периода 1:0.

На 3-й минуте встречи российский нападающий Кирилл Капризов реализовал большинство своей команды. Для него этот гол стал 14-м в сезоне.

Ворота «Пантерз» в этой встрече защищает Сергей Бобровский.