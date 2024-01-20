Капризов оформил дубль в матче с «Флоридой»

«Миннесота» увеличила преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды». На 1-й минуте третьего периода счет стал 5:2.

Российский нападающий Кирилл Капризов реализовал большинство «Уайлд». Для россиянина эта шайба стала 15-й в текущем сезоне.

В воротах «Пантерз» в этой встрече с первых минут играл российский вратарь Сергей Бобровский. Однако его заменили в середине второго периода на Энтони Столарса.