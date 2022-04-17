Капризов установил новый рекорд «Миннесоты» по голам за сезон

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сент-Луиса».

Для 24-летнего россиянина эта шайба стала 43-й в сезоне. Таким образом, Капризов установил новый рекорд франшизы по голам за один сезон. Он побил рекорд в 42 шайбы, который принадлежал Мариану Габорику (77 матчей, сезон-2007/08) и Эрику Стаалу (82 матча, сезон-2017/18).