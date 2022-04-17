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Сегодня, 00:51

Капризов в матче с «Сент-Луисом» забросил 43-ю шайбу в сезоне

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сент-Луиса».

24-летний россиянин забросил шайбу на 55-й минуте и сделал счет 5:5.

На данный момент на счету Капризова 93 (43+50) очка в 73 матчах сезона.

Кирилл Капризов
НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
ХК Сент-Луис Блюз
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 75 48 27 104
2 Рейнджерс 76 49 27 104
3 Питтсбург 77 43 34 97
4 Вашингтон 74 41 33 92
5 Айлендерс 74 35 39 79
6 Коламбус 74 35 39 76
7 Нью-Джерси 74 26 48 58
8 Филадельфия 74 23 51 57
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 74 53 21 112
2 Торонто 74 48 26 102
3 Тампа-Бэй 74 45 29 98
4 Бостон 75 46 29 97
5 Детройт 75 29 46 68
6 Баффало 76 27 49 65
7 Оттава 74 28 46 62
8 Монреаль 75 20 55 51
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 74 54 20 114
2 Миннесота 73 46 27 98
3 Сент-Луис 74 44 30 98
4 Нэшвилл 75 43 32 91
5 Даллас 74 42 32 89
6 Виннипег 75 35 40 81
7 Чикаго 75 25 50 61
8 Аризона 74 22 52 49
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 74 45 29 99
2 Эдмонтон 75 43 32 92
3 Лос-Анджелес 76 39 37 88
4 Вегас 75 41 34 87
5 Ванкувер 75 37 38 84
6 Анахайм 76 29 47 72
7 Сан-Хосе 73 29 44 69
8 Сиэтл 73 23 50 52
Результаты / календарь
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Баффало – Филадельфия
 - : -
17.04 02:00
Монреаль – Вашингтон
 - : -
17.04 02:00
Оттава – Торонто
 - : -
17.04 02:00
Тампа-Бэй – Виннипег
 - : -
17.04 03:00
Даллас – Сан-Хосе
 - : -
17.04 04:00
Колорадо – Каролина
 - : -
17.04 05:00
Калгари – Аризона
 - : -
17.04 05:00
Сиэтл – Нью-Джерси
 - : -
17.04 05:30
Лос-Анджелес – Коламбус
 - : -
17.04 20:00
Детройт – Флорида
 - : -
17.04 23:59
Филадельфия – Баффало
 - : -
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Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 74 110
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 74 108
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 74 105
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 69 58
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 74 54
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 76 50
И КН
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 50 2.05
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 51 2.09
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 59 2.2
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