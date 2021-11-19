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«Я думаю, это было сигналом». Капризов — о переводе в третье звено «Миннесоты»

Капризов прокомментировал четыре очка в матче против «Далласа»
09:06
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Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ против «Далласа» (7:2).

«Я просто пытался играть в хоккей. Я пытался показать свою игру и делал все, что мог сегодня, так что вот что получилось. Переход в третье звено? Я думаю, это было сигналом. Я и Цуккарелло сыграли в свою игру, сыграли как могли, и так уж вышло, что мы оба набрали несколько очков. Так что все получилось», — приводит слова Капризова официальный сайт НХЛ.

24-летний россиянин впервые в НХЛ набрал 4 (1+3) очка и завершил встречу с показателем полезности «+4».

Перед матчем с «Далласом» Капризов был переведен в третье звено.

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Сергей Разин все материалы автора
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