Капризов признан второй звездой матча «Миннесота» — «Сиэтл»

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Миннесота» — «Сиэтл» (3:4).

Второй звездой встречи стал российский форвард «Уайлд» Кирилл Капризов. 26-летний россиянин забросил одну шайбу.

Первой и третьей звездами были признаны нападающие «Кракен» Янни Гурд и Тай Картье соответственно. На счету первого дубль, а у второго — один гол.