«Миннесота» проиграла «Сиэтлу» в последнем матче сезона. Капризов забросил одну шайбу

«Миннесота» на своем льду проиграла «Сиэтлу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:4. «Кракен» прервали свою неудачную серию из четырех поражений.

Российский нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов забросил одну шайбу. Он завершил регулярку с 96 (46+50) очками.

«Миннесота» осталась на 10-й строчке в Западной конференции, а «Сиэтл» — на 12-й.