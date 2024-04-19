Итоговая статистика Артемия Панарина в регулярном чемпионате НХЛ-2023/24: сколько голов и очков

На этой неделе «Рейнджерс» победой над «Оттавой» (4:0) завершили регулярный чемпионат НХЛ сезона-2023/24.

Российский нападающий команды из Нью-Йорка Артемий Панарин в этом сезоне сыграл в 82 матчах, забросил 49 шайб и сделал 71 голевую передачу. Таким образом, он набрал 120 (49+71) очков. Показатель полезности 32-летнего россиянина составил «+18».

«Рейнджерс» одержали победу в регулярном чемпионате-2023/24. В первом раунде плей-офф НХЛ команда встретится с «Вашингтоном».