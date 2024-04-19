«Калгари» обыграл «Сан-Хосе», у Кузьменко и Мироманова по результативной передаче
«Калгари» в заключительном матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Сан-Хосе» со счетом 5:1.
В составе «Флэймз» отличились Адам Клапка, Блэйк Коулман, Оливер Кайлингтон, Кевин Руни и Маккензи Уигар, Андрей Кузьменко и Даниил Мироманов отметились результативными передачами. У «Шаркс» шайбу забросил Фабиан Зеттерлунд, вратарь Георгий Романов сменил Девина Кули на 27-й минуте и отразил все 14 бросков.
«Калгари» по итогам регулярного чемпионата занял 11-е место в Западной конференции, «Сан-Хосе» с 47 очками — на последней строчке.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Калгари» — «Сан-Хосе» — 5:1 (2:0, 3:0, 0:1)
Голы: Клапка — 1, 12:13 — 1:0. Коулмэн — 30 (Зари, Андерссон), 14:40 — 2:0. Шилингтон — 3 (Кузьменко, Манджапане), 23:53 — 3:0. Руни — 3 (Поспишил, Коронато), 25:59 — 4:0. Уигар — 20 (Мироманов, Коулмэн), 26:56 — 5:0. Зеттерлунд — 24 (бол., Гранлунд, Граф), 59:51 — 5:1.
Вратари: Вольф — Кули (Романов, 26:56).
Штраф: 11 — 9.
Броски: 37 (16+13+8) — 17 (5+6+6).
Наши: Кузьменко (16.57/3/+1), Мироманов (21.27/1/+3) — Гущин (16.13/0/-1), Костин (12.43/0/0).
19 апреля. Калгари. Scotiabank Saddledome. 17 946 зрителей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|82
|55
|27
|114
|2
|Каролина
|82
|52
|30
|111
|3
|Айлендерс
|82
|39
|43
|94
|4
|Вашингтон
|82
|40
|42
|91
|5
|Питтсбург
|82
|38
|44
|88
|6
|Филадельфия
|82
|38
|44
|87
|7
|Нью-Джерси
|82
|38
|44
|81
|8
|Коламбус
|82
|27
|55
|66
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|82
|52
|30
|110
|2
|Бостон
|82
|47
|35
|109
|3
|Торонто
|82
|46
|36
|102
|4
|Тампа-Бэй
|82
|45
|37
|98
|5
|Детройт
|82
|41
|41
|91
|6
|Баффало
|82
|39
|43
|84
|7
|Оттава
|82
|37
|45
|78
|8
|Монреаль
|82
|30
|52
|76
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|82
|52
|30
|113
|2
|Виннипег
|82
|52
|30
|110
|3
|Колорадо
|82
|50
|32
|107
|4
|Нэшвилл
|82
|47
|35
|99
|5
|Сент-Луис
|82
|43
|39
|92
|6
|Миннесота
|82
|39
|43
|88
|7
|Аризона
|82
|36
|46
|77
|8
|Чикаго
|81
|23
|58
|51
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|82
|50
|32
|109
|2
|Эдмонтон
|82
|49
|33
|104
|3
|Вегас
|81
|45
|36
|98
|4
|Лос-Анджелес
|81
|43
|38
|97
|5
|Калгари
|82
|38
|44
|81
|6
|Сиэтл
|82
|34
|48
|81
|7
|Анахайм
|81
|26
|55
|57
|8
|Сан-Хосе
|82
|19
|63
|47
|Первый раунд
|Счет в серии
|
Рейнджерс - Вашингтон
Рейнджерс - Вашингтон
0 - 0
|0 - 0
|
Флорида - Тампа-Бэй
Флорида - Тампа-Бэй
0 - 0
|0 - 0
|
Бостон - Торонто
Бостон - Торонто
0 - 0
|0 - 0
|
Каролина - Айлендерс
Каролина - Айлендерс
0 - 0
|0 - 0
|19.04
|02:00
|
Миннесота – Сиэтл
|3 : 4
|19.04
|03:00
|
Виннипег – Ванкувер
|4 : 2
|19.04
|04:00
|
Калгари – Сан-Хосе
|5 : 1
|19.04
|04:30
|
Колорадо – Эдмонтон
|5 : 1
|19.04
|05:00
|
Вегас – Анахайм
|1 : 4
|19.04
|05:30
|
Лос-Анджелес – Чикаго
|- : -
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|81
|144
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|82
|140
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|76
|132
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|81
|69
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|82
|57
|
|
Зак Хаймэн
Эдмонтон
|80
|56
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Георгий Романов
Сан-Хосе
|2
|1.01
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41