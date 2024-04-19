«Калгари» обыграл «Сан-Хосе», у Кузьменко и Мироманова по результативной передаче

«Калгари» в заключительном матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Сан-Хосе» со счетом 5:1.

В составе «Флэймз» отличились Адам Клапка, Блэйк Коулман, Оливер Кайлингтон, Кевин Руни и Маккензи Уигар, Андрей Кузьменко и Даниил Мироманов отметились результативными передачами. У «Шаркс» шайбу забросил Фабиан Зеттерлунд, вратарь Георгий Романов сменил Девина Кули на 27-й минуте и отразил все 14 бросков.

«Калгари» по итогам регулярного чемпионата занял 11-е место в Западной конференции, «Сан-Хосе» с 47 очками — на последней строчке.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Калгари» — «Сан-Хосе» — 5:1 (2:0, 3:0, 0:1)

Голы: Клапка — 1, 12:13 — 1:0. Коулмэн — 30 (Зари, Андерссон), 14:40 — 2:0. Шилингтон — 3 (Кузьменко, Манджапане), 23:53 — 3:0. Руни — 3 (Поспишил, Коронато), 25:59 — 4:0. Уигар — 20 (Мироманов, Коулмэн), 26:56 — 5:0. Зеттерлунд — 24 (бол., Гранлунд, Граф), 59:51 — 5:1.

Вратари: Вольф — Кули (Романов, 26:56).

Штраф: 11 — 9.

Броски: 37 (16+13+8) — 17 (5+6+6).

Наши: Кузьменко (16.57/3/+1), Мироманов (21.27/1/+3) — Гущин (16.13/0/-1), Костин (12.43/0/0).

19 апреля. Калгари. Scotiabank Saddledome. 17 946 зрителей.