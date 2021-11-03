Капризов признан первой звездой матча с «Оттавой»
06:10
Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы» (5:4 ОТ).
Россиянин стал автором победной шайбы в овертайме, которая стала для него первой в сезоне-2021/22. Также Капризов отличился результативной передачей.
KIRILL ? pic.twitter.com/oxSPVKzxeT— Minnesota Wild (@mnwild) November 3, 2021
Вторая звезда встречи — еще один форвард «Миннесоты» Маркус Фолиньо, который отличился дублем. Третьей звездой стал нападающий «Оттавы» Дрейк Батерсон, на счету которого заброшенная шайба и голевая передача.
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