Капризов забросил первую шайбу в сезоне. Видео

«Миннесота» вырвала победу у «Оттавы» (5:4 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Автором победной шайбы в овертайме стал российский нападающий Кирилл Капризов.

24-летний россиянин забросил свою первую шайбу в сезоне-2021/22. Его признали первой звездой этого матча.

Напомним, в сентябре этого года Капризов подписал новый контракт с «Миннесотой» на 5 лет, по которому он должен заработать 45 миллионов долларов.