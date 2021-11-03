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Капризов забросил первую шайбу в сезоне. Видео

06:06
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«Миннесота» вырвала победу у «Оттавы» (5:4 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Автором победной шайбы в овертайме стал российский нападающий Кирилл Капризов.

24-летний россиянин забросил свою первую шайбу в сезоне-2021/22. Его признали первой звездой этого матча.

Напомним, в сентябре этого года Капризов подписал новый контракт с «Миннесотой» на 5 лет, по которому он должен заработать 45 миллионов долларов.

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Евгений Козинов все материалы автора
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