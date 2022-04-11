Капризов повторил рекорд «Миннесоты» по количеству голов за сезон
Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Лос-Анджелеса».
Таким образом, 24-летний россиянин забил 42 гола и повторил рекорд франшизы по заброшенным шайбам за сезон. Ранее 42 шайбы за 77 матчей забросил Мариан Габорик в сезоне-2007/08. В сезоне-2017/18 Эрик Стаал повторил рекорд, забросив 42 шайбы за 82 матча.
Ранее Капризов установил новый рекорд результативности за сезон, обновив результат Габорика.
На данный момент на счету Капризова 89 (42+47) очков в 70 матчах сезона.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|72
|46
|26
|100
|2
|Рейнджерс
|73
|47
|26
|100
|3
|Питтсбург
|74
|42
|32
|94
|4
|Вашингтон
|72
|40
|32
|90
|5
|Айлендерс
|71
|33
|38
|75
|6
|Коламбус
|73
|34
|39
|74
|7
|Филадельфия
|72
|23
|49
|57
|8
|Нью-Джерси
|72
|25
|47
|56
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|72
|51
|21
|108
|2
|Торонто
|72
|47
|25
|100
|3
|Бостон
|72
|45
|27
|95
|4
|Тампа-Бэй
|71
|43
|28
|94
|5
|Детройт
|72
|28
|44
|66
|6
|Баффало
|73
|26
|47
|63
|7
|Оттава
|71
|26
|45
|58
|8
|Монреаль
|72
|20
|52
|51
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|72
|52
|20
|110
|2
|Сент-Луис
|72
|42
|30
|94
|3
|Миннесота
|70
|43
|27
|92
|4
|Нэшвилл
|72
|41
|31
|87
|5
|Даллас
|71
|40
|31
|84
|6
|Виннипег
|72
|33
|39
|77
|7
|Чикаго
|71
|24
|47
|59
|8
|Аризона
|72
|22
|50
|49
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|72
|44
|28
|97
|2
|Эдмонтон
|73
|42
|31
|90
|3
|Лос-Анджелес
|73
|38
|35
|86
|4
|Вегас
|73
|40
|33
|84
|5
|Ванкувер
|73
|35
|38
|80
|6
|Анахайм
|73
|29
|44
|70
|7
|Сан-Хосе
|71
|29
|42
|67
|8
|Сиэтл
|72
|23
|49
|52
Результаты / календарь
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16.04
|11.04
|01:00
|
Каролина – Анахайм
|- : -
|11.04
|02:00
|
Чикаго – Даллас
|- : -
|11.04
|02:30
|
Оттава – Виннипег
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|72
|108
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|72
|104
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|72
|101
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|67
|58
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|72
|50
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|73
|49
|И
|КН
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|48
|2.07
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|49
|2.09
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|57
|2.14
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