Капризов повторил рекорд «Миннесоты» по количеству голов за сезон

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Лос-Анджелеса».

Таким образом, 24-летний россиянин забил 42 гола и повторил рекорд франшизы по заброшенным шайбам за сезон. Ранее 42 шайбы за 77 матчей забросил Мариан Габорик в сезоне-2007/08. В сезоне-2017/18 Эрик Стаал повторил рекорд, забросив 42 шайбы за 82 матча.

Ранее Капризов установил новый рекорд результативности за сезон, обновив результат Габорика.

На данный момент на счету Капризова 89 (42+47) очков в 70 матчах сезона.