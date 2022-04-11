Свечников в матче против «Анахайма» забросил 28-ю шайбу в сезоне

Форвард «Каролины» Андрей Свечников отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма».

22-летний россиянин забросил шайбу на второй минуте и открыл счет в матче.

На данный момент на счету Свечникова 63 (28+35) очка в 70 матчах сезона.