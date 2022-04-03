Капризов установил новый рекорд «Миннесоты» по результативности за сезон

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины».

24-летний россиянин сделал результативную передачу на Матса Цуккарелло, который открыл счет во встрече. Таким образом, Капризов набрал 84 (38+46) очка и установил новый рекорд «Уайлд» по набранным очкам за сезон.