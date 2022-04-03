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Сегодня, 02:43

Капризов установил новый рекорд «Миннесоты» по результативности за сезон

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины».

24-летний россиянин сделал результативную передачу на Матса Цуккарелло, который открыл счет во встрече. Таким образом, Капризов набрал 84 (38+46) очка и установил новый рекорд «Уайлд» по набранным очкам за сезон.

Кирилл Капризов
НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
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Кадри может пропустить оставшиеся матчи «Колорадо» в регулярке НХЛ
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 68 45 23 98
2 Рейнджерс 69 44 25 93
3 Питтсбург 70 41 29 92
4 Вашингтон 68 37 31 84
5 Айлендерс 67 31 36 71
6 Коламбус 68 32 36 69
7 Нью-Джерси 68 24 44 54
8 Филадельфия 67 21 46 53
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 68 47 21 100
2 Тампа-Бэй 67 43 24 92
3 Торонто 67 43 24 91
4 Бостон 67 42 25 89
5 Детройт 68 26 42 61
6 Баффало 69 25 44 61
7 Оттава 67 24 43 54
8 Монреаль 68 18 50 47
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 69 49 20 104
2 Миннесота 66 41 25 87
3 Сент-Луис 67 37 30 84
4 Нэшвилл 68 39 29 82
5 Даллас 66 38 28 79
6 Виннипег 69 33 36 76
7 Чикаго 69 24 45 58
8 Аризона 68 21 47 47
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 67 40 27 89
2 Лос-Анджелес 70 37 33 84
3 Эдмонтон 69 39 30 83
4 Вегас 70 38 32 80
5 Ванкувер 69 32 37 73
6 Анахайм 70 28 42 68
7 Сан-Хосе 67 29 38 66
8 Сиэтл 68 21 47 48
Результаты / календарь
24.03
25.03
26.03
27.03
28.03
29.03
30.03
31.03
1.04
2.04
3.04
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5.04
6.04
7.04
8.04
3.04 02:00
Бостон – Коламбус
 - : -
3.04 02:00
Виннипег – Лос-Анджелес
 - : -
3.04 02:00
Каролина – Миннесота
 - : -
3.04 02:00
Тампа-Бэй – Монреаль
 - : -
3.04 02:00
Филадельфия – Торонто
 - : -
3.04 05:00
Калгари – Сент-Луис
 - : -
3.04 05:30
Сан-Хосе – Даллас
 - : -
3.04 20:00
Баффало – Флорида
 - : -
3.04 20:00
Оттава – Детройт
 - : -
3.04 23:00
Нью-Джерси – Айлендерс
- : -
Все результаты / календарь
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Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 68 102
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 69 99
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 68 96
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 62 50
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 69 49
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 69 46
И КН
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 46 2.02
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 53 2.13
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 45 2.13
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