Капризов установил новый рекорд «Миннесоты» по результативности за сезон
Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины».
24-летний россиянин сделал результативную передачу на Матса Цуккарелло, который открыл счет во встрече. Таким образом, Капризов набрал 84 (38+46) очка и установил новый рекорд «Уайлд» по набранным очкам за сезон.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|68
|45
|23
|98
|2
|Рейнджерс
|69
|44
|25
|93
|3
|Питтсбург
|70
|41
|29
|92
|4
|Вашингтон
|68
|37
|31
|84
|5
|Айлендерс
|67
|31
|36
|71
|6
|Коламбус
|68
|32
|36
|69
|7
|Нью-Джерси
|68
|24
|44
|54
|8
|Филадельфия
|67
|21
|46
|53
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|68
|47
|21
|100
|2
|Тампа-Бэй
|67
|43
|24
|92
|3
|Торонто
|67
|43
|24
|91
|4
|Бостон
|67
|42
|25
|89
|5
|Детройт
|68
|26
|42
|61
|6
|Баффало
|69
|25
|44
|61
|7
|Оттава
|67
|24
|43
|54
|8
|Монреаль
|68
|18
|50
|47
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|69
|49
|20
|104
|2
|Миннесота
|66
|41
|25
|87
|3
|Сент-Луис
|67
|37
|30
|84
|4
|Нэшвилл
|68
|39
|29
|82
|5
|Даллас
|66
|38
|28
|79
|6
|Виннипег
|69
|33
|36
|76
|7
|Чикаго
|69
|24
|45
|58
|8
|Аризона
|68
|21
|47
|47
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|67
|40
|27
|89
|2
|Лос-Анджелес
|70
|37
|33
|84
|3
|Эдмонтон
|69
|39
|30
|83
|4
|Вегас
|70
|38
|32
|80
|5
|Ванкувер
|69
|32
|37
|73
|6
|Анахайм
|70
|28
|42
|68
|7
|Сан-Хосе
|67
|29
|38
|66
|8
|Сиэтл
|68
|21
|47
|48
Результаты / календарь
24.03
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2.04
3.04
4.04
5.04
6.04
7.04
8.04
|3.04
|02:00
|
Бостон – Коламбус
|- : -
|3.04
|02:00
|
Виннипег – Лос-Анджелес
|- : -
|3.04
|02:00
|
Каролина – Миннесота
|- : -
|3.04
|02:00
|
Тампа-Бэй – Монреаль
|- : -
|3.04
|02:00
|
Филадельфия – Торонто
|- : -
|3.04
|05:00
|
Калгари – Сент-Луис
|- : -
|3.04
|05:30
|
Сан-Хосе – Даллас
|- : -
|3.04
|20:00
|
Баффало – Флорида
|- : -
|3.04
|20:00
|
Оттава – Детройт
|- : -
|3.04
|23:00
|
Нью-Джерси – Айлендерс
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|68
|102
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|69
|99
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|68
|96
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|62
|50
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|69
|49
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|69
|46
|И
|КН
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|46
|2.02
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|53
|2.13
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|45
|2.13
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