Капризов о травме: «Сначала было неприятно. Испугался, потому что не мог пошевелить рукой»

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов рассказал, как перенес травму руки, полученную в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостоном» (3:2) 6 января.

«Сначала было очень неприятно. Испугался, потому что не мог пошевелить рукой. Потом прошло два-три дня, и я понял, что все нормально. По правилам ли был тот силовой прием? Да я не знаю, мне все равно, я просто играл в хоккей», — приводит официальный сайт НХЛ слова Капризова.

Сегодня, 15 января Капризов впервые вышел на лед после травмы. Россиянин сделал 2 результативных передачи в игре с «Анахаймом» (7:3).