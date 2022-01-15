Вратарь «Тампы» Андрей Василевский поделился ожиданиями от Матча звезд НХЛ.

«Конечно, это отличный опыт. Особенно с учетом того, что всё пройдет в Лас-Вегасе. Это отличный город и идеальное место для проведения «Матча звезд». Я с нетерпением этого жду. Как и Виктор Хедман. Надеюсь, что Стивен Стэмкос тоже к нам присоединится. Матч звезд — это классная возможность встретиться со всеми лучшими игроками лиги и всем вместе весело провести время», — приводит официальный сайт НХЛ слова Василевского.

Матч звезд НХЛ-2022 пройдет в Лас-Вегасе с 4 по 5 февраля. Василевский попал в состав сборной Атлантического дивизиона.