НХЛ: «Миннесота» — «Анахайм», «Флорида» — «Даллас» и другие матчи 15 января

В ночь на 15 января в НХЛ состоятся матчи регулярного чемпионата.

«Флорида» — «Даллас» (3.00 мск)

«Миннесота» — «Анахайм» (4.00)

«Колорадо» — «Аризона» (5.00)

Матч «Эдмонтон» — «Вегас» был перенесен.

НХЛ: турнирные таблицы Западной и Восточной конференций //

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