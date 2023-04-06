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Сегодня, 19:00

Капризов может сыграть за «Миннесоту» на следующей неделе

Ана Горшкова
Корреспондент
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Кирилл Капризов.
Фото USA Today Sports

Стало известно, когда форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов сможет сыграть за команду.

Как сообщает журналист Майкл Руссо, россиянин, как ожидается, сыграет в одном или двух матчах на следующей неделе.

Ранее главный тренер «Миннесоты» Дин Эвасон рассказал, сможет ли Капризов сыграть в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга».

Хоккеист получил повреждение нижней части тела 9 марта в матче против «Виннипега» (4:2) и вернулся к полноценным тренировкам 5 апреля.

В сезоне-2022/23 Капризов набрал 74 (39+35) очка в 65 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

Источник: Майкл Руссо
Кирилл Капризов
НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
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