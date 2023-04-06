«Сент-Луис» вызвал российского хоккеиста Саморукова из фарм-клуба
«Сент-Луис» вызвал российского защитника Дмитрия Саморукова из фарм-клуба «Спрингфилд Тандербердс», сообщает пресс-служба НХЛ.
Россиянина вызвали в команду после травм защитников Роберта Бортуццо и Марко Сканделлы.
Хоккеист перешел в систему «Сент-Луиса» в октябре в результате обмена с «Эдмонтон Ойлерз».
В нынешнем сезоне на счету 23-летнего хоккеиста 66 матчей и 20 (4+16) очков.
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|6.04
|02:30
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Рейнджерс – Тампа-Бэй
|6 : 3
|6.04
|02:30
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Виннипег – Калгари
|1 : 3
|6.04
|05:00
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Анахайм – Эдмонтон
|1 : 3
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