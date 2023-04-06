«Сент-Луис» вызвал российского хоккеиста Саморукова из фарм-клуба

«Сент-Луис» вызвал российского защитника Дмитрия Саморукова из фарм-клуба «Спрингфилд Тандербердс», сообщает пресс-служба НХЛ.

Россиянина вызвали в команду после травм защитников Роберта Бортуццо и Марко Сканделлы.

Хоккеист перешел в систему «Сент-Луиса» в октябре в результате обмена с «Эдмонтон Ойлерз».

В нынешнем сезоне на счету 23-летнего хоккеиста 66 матчей и 20 (4+16) очков.