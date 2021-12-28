Капризов и Овечкин претендуют на звание капитанов дивизионов на Матче звезд НХЛ
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В НХЛ продолжается голосование за участников Матча звезд-2022.
В Центральном дивизионе лидирует форвард «Колорадо» Натан Маккиннон (13,5 процента), за ним идет нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов (9,9).
В Столичном дивизионе лидирует капитан «Вашингтона» Александр Овечкин, в Атлантическом — форвард «Торонто» Остон Мэттьюс, в Тихоокеанском — форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид.
Хоккеисты, которые наберут наибольшее количество голосов среди игроков своего дивизиона, станут капитанами на Матче звезд-2022.
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