Пойнт может принять участие в матче с «Монреалем». Форвард из-за травмы пропустил 14 игр «Тампы»

Форвард «Тампы» Брейден Пойнт провел полноценную тренировку после полученной травмы.

25-летний канадец пропустил 14 матчей «Лайтнинг» из-за травмы верхней части тела, которую он получил 20 ноября в игре с «Нью-Джерси». Ожидается, что Пойнт сможет принять участие в матче против «Монреаля», который пройдет 29 декабря и начнется в 3:00 мск.

В текущем сезоне Пойнт провел 16 матчей, в которых набрал 13 (7+6) очков.