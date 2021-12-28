Пойнт может принять участие в матче с «Монреалем». Форвард из-за травмы пропустил 14 игр «Тампы»
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Форвард «Тампы» Брейден Пойнт провел полноценную тренировку после полученной травмы.
25-летний канадец пропустил 14 матчей «Лайтнинг» из-за травмы верхней части тела, которую он получил 20 ноября в игре с «Нью-Джерси». Ожидается, что Пойнт сможет принять участие в матче против «Монреаля», который пройдет 29 декабря и начнется в 3:00 мск.
В текущем сезоне Пойнт провел 16 матчей, в которых набрал 13 (7+6) очков.
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