Нападающий и капитан «Тампы» Стивен Стэмкос верит в силы своей команды, несмотря на два поражения в первых двух матчах финала Кубка Стэнли против «Колорадо».

«Вы все видели, что произошло. Такой результат — это просто неприемлемо, тем более, в финале. Наверное, те, кто смотрел матч, думают, что серия уже закончилась, но у нас сильная и устойчивая команда.

Впереди два матча на нашей площадке. Мы сейчас в том же положении, что и в серии с «Рейнджерс». Неважно, проиграли ли мы 0:1, 0:7 или 0:10, это поражение в плей-офф, нужно двигаться дальше. Нужно собраться — и всей команде в целом, и каждому в частности. Я верю, что мы можем отыграться. Посмотрим, из чего мы сделаны», — приводит The Score слова Стэмкоса.

Третий матч серии «Тампа» — «Колорадо» пройдет 21 июня, начало — в 3.00 (мск).

«Лайтнинг» являются действующими обладателями Кубка Стэнли, команда выигрывала трофей два сезона подряд — в 2020 и 2021 году.