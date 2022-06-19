Кольяно: «Ничушкин просто феноменален. Я никогда не видел, чтобы кто-то стабильно показывал такой уровень»

Нападающий «Колорадо» Эндрю Кольяно поделился мнением об игре своего одноклубника Валерия Ничушкина.

Сегодня, 19 июня россиянин сделал дубль во втором матче финала Кубка Стэнли против «Тампы» (7:0) и стал первой звездой игры.

«Я считаю, что Ничушкин — лучший игрок «Колорадо» в большинстве матчей. Он просто тащит. Думаю, в «Далласе» ему было не очень комфортно. Я даже не знаю, как описать то, на что способен Ничушкин. Он просто феноменален, способен вести игру на протяжении всего матча. Да, он забрасывает, но он хорош и в деталях.

В «Далласе» Валерий всегда отлично играл в защите. Что касается голов, то я думаю, что в какой-то момент он попал в тупик, но с момента перехода в «Колорадо» его уровень вырос. Я никогда не видел, чтобы хоккеист стабильно показывал такой уровень работы как в защите, так и в атаке», — приводит официальный сайт НХЛ слова Кольяно.

«Колорадо» ведет в серии против «Тампы» со счетом 2-0. Третья игра серии состоится 21 июня, начало — в 3.00 (мск).