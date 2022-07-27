Серебряного призера Олимпиады-2010 арестовали в аэропорту Нэшвилла в сильном алкогольном опьянении

Американский форвард Бобби Райан был арестован полицией аэропорта Нэшвилла, сообщает Scoop Nashville.

По сведениям источника, 35-летний хоккеист не заплатил за вещи в одном из магазинов аэропорта, после чего отправился в бар. Полицейские аэропорта Нэшвилла задержали Райана, который не подчинился требованиям представителей власти, а также был в таком сильном алкогольном опьянении, что не знал, где он находится.

Ранее Райан был награжден Мемориальным призом Билла Мастертона . Форвард брал длительный перерыв в 2019 году, чтобы участвовать в программе помощи игрокам из-за проблем со злоупотреблением алкоголем.

Райан в составе сборной США стал серебряным призером Олимпиады-2010. С 2020 года Райан выступал за «Детройт», набрав 14 (7+7) очков в 33 матчах сезона-2020/21.