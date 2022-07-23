Францоуз привез Кубок Стэнли в Чехию и прокатился с ним по Плзени на джипе

Вратарь «Колорадо» Павел Францоуз привез Кубок Стэнли в Чехию.

Голкипер приехал с трофеем в свой родной город, Плзень, и прокатился с ним на джипе рядом с одним из местных пивоваренных заводов.

«Я вырос в Плзени, эта пивоварня — одно из самых главных мест города. Я рад, что могу отпраздновать свою победу здесь. Счастлив, что праздную вместе с родными и близкими. Знаю, что многие любят есть из Кубка Стэнли какую-нибудь еду из своих родных мест, но я, пожалуй, выберу какой-нибудь иной способ.

Когда ты выигрываешь Кубок, тебе хочется сделать это снова. Я верю, что «Колорадо» на это способен. У нас сильная команда, у нас будет шанс повторить свой успех, если мы будем играть так же, как в прошлом сезоне», — приводит официальный сайт НХЛ слова Францоуза.

Францоуз привез Кубок Стэнли в Плзень в третий раз в истории — до него это дважды делал Петр Сикора, который выигрывал титул в 2000 году вместе с «Нью-Джерси» и в 2009 году с «Питтсбургом».

В финале Кубка Стэнли в сезоне-2021/22 «Колорадо» победил «Тампу» со счетом 4-2 в серии.