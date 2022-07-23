Францоуз привез Кубок Стэнли в Чехию и прокатился с ним по Плзени на джипе
Вратарь «Колорадо» Павел Францоуз привез Кубок Стэнли в Чехию.
Голкипер приехал с трофеем в свой родной город, Плзень, и прокатился с ним на джипе рядом с одним из местных пивоваренных заводов.
«Я вырос в Плзени, эта пивоварня — одно из самых главных мест города. Я рад, что могу отпраздновать свою победу здесь. Счастлив, что праздную вместе с родными и близкими. Знаю, что многие любят есть из Кубка Стэнли какую-нибудь еду из своих родных мест, но я, пожалуй, выберу какой-нибудь иной способ.
Когда ты выигрываешь Кубок, тебе хочется сделать это снова. Я верю, что «Колорадо» на это способен. У нас сильная команда, у нас будет шанс повторить свой успех, если мы будем играть так же, как в прошлом сезоне», — приводит официальный сайт НХЛ слова Францоуза.
Францоуз привез Кубок Стэнли в Плзень в третий раз в истории — до него это дважды делал Петр Сикора, который выигрывал титул в 2000 году вместе с «Нью-Джерси» и в 2009 году с «Питтсбургом».
В финале Кубка Стэнли в сезоне-2021/22 «Колорадо» победил «Тампу» со счетом 4-2 в серии.
|Столичный дивизион
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|1
|Айлендерс
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|2
|Вашингтон
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|Каролина
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|0
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|4
|Коламбус
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|5
|Нью-Джерси
|0
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|0
|6
|Питтсбург
|0
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|7
|Рейнджерс
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|8
|Филадельфия
|0
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|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
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|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
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|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Аризона
|0
|0
|0
|0
|2
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|3
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|4
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|5
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|6
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|7
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|8
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|7.10
|21:00
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Нэшвилл – Сан-Хосе
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