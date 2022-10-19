Капитан «Колорадо» Ландескуг перенес операцию на колене и пропустит 12 недель

Капитан «Колорадо» Габриэль Ландескуг перенес операцию на колене, сообщил главный тренер команды Джаред Беднар.

Ожидается, что форвард пропустит 12 недель. Он еще не сыграл ни одного матча в текущем сезоне НХЛ.

В марте 2022 года у Ландескуга уже была операция на колене, из-за которой он не играл в последних 23 матчах регулярного чемпионата.

В плей-офф швед вернулся в строй и помог команде выиграть Кубок Стэнли, набрав 22 (11+11) очка в 20 играх.