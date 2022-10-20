НХЛ, 20 октября: «Флорида» против «Филадельфии», «Колорадо» примет «Виннипег», «Сиэтл» сыграет с «Сент-Луисом»

«Флорида» сыграет с «Филадельфией», «Колорадо» встретится с «Виннипегом» в НХЛ