Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 00:30

НХЛ, 20 октября: «Флорида» против «Филадельфии», «Колорадо» примет «Виннипег», «Сиэтл» сыграет с «Сент-Луисом»

«Флорида» сыграет с «Филадельфией», «Колорадо» встретится с «Виннипегом» в НХЛ
Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Валерий Ничушкин.
Фото USA Today Sports

В ночь на четверг, 20 октября состоятся очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ.

Расписание и результаты матчей регулярного чемпионата НХЛ 20 октября:

2.30 (мск). «Флорида» — «Филадельфия»

3.00. «Колорадо» — «Виннипег»

5.00. «Сиэтл» — «Сент-Луис»

Расписание всех матчей регулярного чемпионата НХЛ — по этой ссылке.

НХЛ
ХК Виннипег Джетс
ХК Колорадо Эвеланш
ХК Сент-Луис Блюз
ХК Сиэтл Кракен
ХК Филадельфия Флайерз
ХК Флорида Пантерз
0
Читайте также
В Европе вспоминают рекорды легендарного Санеева. Но выделяют его грузинское происхождение
«Схватил за шею и ударил головой о стену». Великий велогонщик сел в тюрьму за абьюз
Выступление Путина на заседании Совета безопасности. Главное
Эрдоган заявил Зеленскому о важности дипломатического решения конфликта на Украине
Владелец кафе в Париже выпроводил украинцев со словами «Да здравствует Путин!»
Особенности танка Т-72Б3М: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Капитан «Колорадо» Ландескуг перенес операцию на колене и пропустит 12 недель
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 3 3 0 6
2 Филадельфия 3 3 0 6
3 Рейнджерс 4 3 1 6
4 Питтсбург 3 2 1 5
5 Айлендерс 3 2 1 4
6 Вашингтон 4 2 2 4
7 Нью-Джерси 3 1 2 2
8 Коламбус 4 1 3 2
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 4 3 1 6
2 Детройт 3 2 1 5
3 Флорида 3 2 1 4
4 Баффало 3 2 1 4
5 Монреаль 4 2 2 4
6 Торонто 4 2 2 4
7 Оттава 3 1 2 2
8 Тампа-Бэй 4 1 3 2
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 3 3 0 6
2 Нэшвилл 5 2 3 5
3 Колорадо 3 2 1 4
4 Сент-Луис 1 1 0 2
5 Виннипег 2 1 1 2
6 Чикаго 3 1 2 2
7 Аризона 3 1 2 2
8 Миннесота 3 0 3 0
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 3 3 0 6
2 Вегас 4 3 1 6
3 Лос-Анджелес 5 3 2 6
4 Сиэтл 4 1 3 3
5 Эдмонтон 3 1 2 2
6 Анахайм 4 1 3 2
7 Ванкувер 4 0 4 1
8 Сан-Хосе 5 0 5 0
Результаты / календарь
7.10
8.10
12.10
13.10
14.10
15.10
16.10
18.10
19.10
20.10
21.10
22.10
23.10
24.10
25.10
20.10 02:30
Флорида – Филадельфия
 - : -
20.10 03:00
Колорадо – Виннипег
 - : -
20.10 05:00
Сиэтл – Сент-Луис
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Артемий Панарин

Артемий Панарин

Рейнджерс

 4 10
Мика Зибанежад

Мика Зибанежад

Рейнджерс

 4 8
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 4 8
И Г
Стивен Стэмкос

Стивен Стэмкос

Тампа-Бэй

 4 6
Нино Нидеррайтер

Нино Нидеррайтер

Нэшвилл

 5 4
Адриан Кемпе

Адриан Кемпе

Лос-Анджелес

 5 4
И КН
Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

 3 1.00
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 2 1.00
Крэйг Андерсон

Крэйг Андерсон

Баффало

1 1.00
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости