Детский тренер Кучерова считает, что российский хоккеист разыграется в дальнейших матчах НХЛ
Геннадий Курдин, детский тренер Никиты Кучерова, поделился мнением об игре «Тампы» в текущем сезоне НХЛ.
«Ничего страшного в поражениях «Тампы» нет, сезон длинный. У команды нет цели выиграть регулярный чемпионат. Задача хорошо подготовиться и потом успешно выступить в плей-офф. У команды обновился состав — одни игроки ушли, появились новые. Пока еще не втянулись. По четырем матчам тяжело судить, после 10-15 игр будет уже какая-то картина вырисовываться», — приводит «РБ Спорт» слова Курдина.
Также он оценил игру нападающего команды Кучерова.
«Есть хорошие моменты. Пока забить не может — это минус. Но, думаю, дальше он разыграется», — добавил тренер.
«Тампа» потерпела три поражения в четырех сыгранных матчах. 29-летний российский нападающий набрал в этих играх 5 (0+5) очков.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|3
|3
|0
|6
|2
|Филадельфия
|3
|3
|0
|6
|3
|Рейнджерс
|4
|3
|1
|6
|4
|Питтсбург
|3
|2
|1
|5
|5
|Айлендерс
|3
|2
|1
|4
|6
|Вашингтон
|4
|2
|2
|4
|7
|Нью-Джерси
|3
|1
|2
|2
|8
|Коламбус
|4
|1
|3
|2
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|4
|3
|1
|6
|2
|Детройт
|3
|2
|1
|5
|3
|Флорида
|3
|2
|1
|4
|4
|Баффало
|3
|2
|1
|4
|5
|Монреаль
|4
|2
|2
|4
|6
|Торонто
|4
|2
|2
|4
|7
|Оттава
|3
|1
|2
|2
|8
|Тампа-Бэй
|4
|1
|3
|2
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|3
|3
|0
|6
|2
|Нэшвилл
|5
|2
|3
|5
|3
|Колорадо
|3
|2
|1
|4
|4
|Сент-Луис
|1
|1
|0
|2
|5
|Виннипег
|2
|1
|1
|2
|6
|Чикаго
|3
|1
|2
|2
|7
|Аризона
|3
|1
|2
|2
|8
|Миннесота
|3
|0
|3
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|3
|3
|0
|6
|2
|Вегас
|4
|3
|1
|6
|3
|Лос-Анджелес
|5
|3
|2
|6
|4
|Сиэтл
|4
|1
|3
|3
|5
|Эдмонтон
|3
|1
|2
|2
|6
|Анахайм
|4
|1
|3
|2
|7
|Ванкувер
|4
|0
|4
|1
|8
|Сан-Хосе
|5
|0
|5
|0
|19.10
|02:00
|
Коламбус – Ванкувер
|4 : 3 ОТ
|19.10
|02:00
|
Нью-Джерси – Анахайм
|4 : 2
|19.10
|02:00
|
Оттава – Бостон
|7 : 5
|19.10
|02:00
|
Тампа-Бэй – Филадельфия
|2 : 3
|19.10
|02:30
|
Айлендерс – Сан-Хосе
|5 : 2
|19.10
|04:00
|
Калгари – Вегас
|3 : 2
|19.10
|04:00
|
Эдмонтон – Баффало
|2 : 4
|19.10
|04:30
|
Нэшвилл – Лос-Анджелес
|3 : 4 Б
|И
|О
|
|
Артемий Панарин
Рейнджерс
|4
|10
|
|
Мика Зибанежад
Рейнджерс
|4
|8
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|4
|8
|И
|Г
|
|
Стивен Стэмкос
Тампа-Бэй
|4
|6
|
|
Нино Нидеррайтер
Нэшвилл
|5
|4
|
|
Адриан Кемпе
Лос-Анджелес
|5
|4
|И
|КН
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|3
|1.00
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|2
|1.00
|
|
Крэйг Андерсон
Баффало
|1
|1.00