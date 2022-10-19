Детский тренер Кучерова считает, что российский хоккеист разыграется в дальнейших матчах НХЛ

Геннадий Курдин, детский тренер Никиты Кучерова, поделился мнением об игре «Тампы» в текущем сезоне НХЛ.

«Ничего страшного в поражениях «Тампы» нет, сезон длинный. У команды нет цели выиграть регулярный чемпионат. Задача хорошо подготовиться и потом успешно выступить в плей-офф. У команды обновился состав — одни игроки ушли, появились новые. Пока еще не втянулись. По четырем матчам тяжело судить, после 10-15 игр будет уже какая-то картина вырисовываться», — приводит «РБ Спорт» слова Курдина.

Также он оценил игру нападающего команды Кучерова.

«Есть хорошие моменты. Пока забить не может — это минус. Но, думаю, дальше он разыграется», — добавил тренер.

«Тампа» потерпела три поражения в четырех сыгранных матчах. 29-летний российский нападающий набрал в этих играх 5 (0+5) очков.