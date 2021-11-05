Олимпийский чемпион Валерий Каменский прокомментировал ситуацию с положительной допинг-пробой форварда «Колорадо» Валерия Ничушкина, взятой в 2013 году перед Олимпиадой в Сочи.

Форварда сборной России могут отстранить на 4 года.

«Очень плохо для него, но я думаю будут повторные пробы, еще рано что-то говорить. Надо посмотреть, может, он болел и принимал лекарства. Если конкретное что-то будет, только тогда примут меры. Дисквалификация для хоккеиста на четыре года — очень много.

Естественно, неправильно, что только через 8 лет выявили результаты допинга. Восемь лет назад ему было 18 лет, зачем принимать допинг? Молодой, здоровый парень. В этом возрасте принимать допинг — просто нереально, если только со здоровьем были проблемы. Это чистая случайность или выдумка", — цитирует Каменского Metaratings.ru.

Россия лишилась элитного работяги. ВАДА нашло допинг у Ничушкина спустя 8 лет