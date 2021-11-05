Жамнов: «Хоккеисты сборной России оптимистично настроены перед Олимпиадой»

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов рассказал о встречах с российскими игроками НХЛ, сообщил о том, когда тренерский штаб определится с игровыми сочетаниями на Олимпиаду в Пекине.

— Вижу у них позитив, ребята сами горят желанием сыграть в Китае. В Южной Корее энхаэловцы не играли, поэтому для всех Олимпиада — соревнование очень сильное. Ребята настроены очень оптимистично, — цитирует Жамнова ТАСС.

— Вы говорили, что до каждого игрока планируете донести мысль о необходимости играть на команду, сколько бы времени на льду они ни проводили. Как думаете, поняли ли они ваши слова?

— Все прекрасно понимают эту ответственность, что побеждает команда, а не один человек. Кто-то может стать героем, но выигрывает именно команда, и хоккей — это командный вид спорта. Ребята с пониманием отнеслись ко всему, что сказали им я, Ковальчук, Гончар. К нам попозже присоединится Володя Малахов (член селекционной службы Федерации хоккея России).

Как я уже сказал, настрой хороший, много позитива. У ребят есть понимание в плане игры — мы им показали, как хотим играть, и в дальнейшем будем постоянно присылать им информацию. У них будут все материалы, в том числе и по тактическим схемам.

Поймите правильно, все команды в НХЛ играют практически одинаково. В тех двух играх, которые мы смотрели, у каждой команды есть какие-то нюансы, плюсы и минусы. Мы стараемся собрать все в одну базу и донести ребятам, что мы хотим видеть.

— Говорили ли вы с игроками о том, в каких сочетаниях они могут выходить на лед в Пекине? У тренерского штаба есть какие-то наметки?

— У нас-то, конечно, есть такие наметки, но еще рано об этом говорить. Думаю, что попозже мы уже будем понимать. Плюс у нас остались матчи, в которых мы посмотрим и других ребят, с которыми также хотим поговорить. Рассуждать о каких-то сочетаниях сейчас будет неправильно, потому что все может произойти. Кто-то, может, выстрелит, у кого-то произойдет спад. Ясно, что есть фамилии, костяк, который будет на Олимпиаде, но кто в каком сочетании, я пока не готов сказать.

Напомним, хоккейный турнир на Олимпиаде-2022 пройдет с 9 по 20 февраля в Пекине. Сборная России начнет турнир в группе В. Соперники — Чехия, Швейцария и Дания.