НХЛ, расписание матчей 5 ноября, «Флорида» против «Вашингтона» и другие игры
4 ноября, 23:55
5 ноября пройдут очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ. «Вашингтон» Александра Овечкина сыграет против «Флориды» и другие встречи.
5 ноября, пятница
02.00 мск. «Бостон» — «Детройт»
02.00. «Монреаль» — «Айлендерс»
02.00. «Питтсбург» — «Филадельфия»
02.00. «Торонто» — «Тампа-Бэй»
02.00. «Флорида» — «Вашингтон»
05.30. «Сан-Хосе» — «Сент-Луис»
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Материалы сюжета: Александр Овечкин: рекорд НХЛ по числу голов Уэйна Гретцки и гонка за лучшими снайперами лиги в истории, новости и статистика
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