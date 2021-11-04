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НХЛ, расписание матчей 5 ноября, «Флорида» против «Вашингтона» и другие игры

4 ноября, 23:55
Александр Овечкин. Фото USA Today Sports
Александр Овечкин. Фото USA Today Sports
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5 ноября пройдут очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ. «Вашингтон» Александра Овечкина сыграет против «Флориды» и другие встречи.

5 ноября, пятница

02.00 мск. «Бостон» — «Детройт»

02.00. «Монреаль» — «Айлендерс»

02.00. «Оттава» — «Вегас»

02.00. «Питтсбург» — «Филадельфия»

02.00. «Торонто» — «Тампа-Бэй»

02.00. «Флорида» — «Вашингтон»

04.00. «Калгари» — «Даллас»

05.00. «Сиэтл» — «Баффало»

05.30. «Сан-Хосе» — «Сент-Луис»

Видеотрансляции матчей НХЛ можно смотреть на «Яндекс Спорт»

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