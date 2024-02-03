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Сегодня, 22:38

Фридман: «Колорадо» выставил Просветова на драфт отказов

Сергей Разин
корреспондент
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Вратарь «Колорадо» Иван Просветов покинет клуб, сообщает журналист Эллиотт Фридман.

По сведениям источника, 24-летний россиянин выставлен на драфт отказов.

В текущем сезоне Просветов провел 11 матчей в НХЛ, в которых пропустил 26 шайб при 89,5 процента отраженных бросков и коэффициенте надежности 3.16.

Иван Просветов
НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
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7 Вашингтон 47 22 25 51
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3 Тампа-Бэй 50 27 23 59
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5 Детройт 50 26 24 58
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Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 49 32 17 67
2 Даллас 49 30 19 66
3 Виннипег 47 30 17 65
4 Сент-Луис 49 26 23 54
5 Нэшвилл 51 26 25 54
6 Аризона 48 23 25 49
7 Миннесота 49 21 28 47
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