Фридман: «Колорадо» выставил Просветова на драфт отказов

Вратарь «Колорадо» Иван Просветов покинет клуб, сообщает журналист Эллиотт Фридман.

По сведениям источника, 24-летний россиянин выставлен на драфт отказов.

В текущем сезоне Просветов провел 11 матчей в НХЛ, в которых пропустил 26 шайб при 89,5 процента отраженных бросков и коэффициенте надежности 3.16.